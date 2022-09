“Cadi sette volte, rialzati otto”: un libro dedicato alla casa di riposo di Gaglianico a firma del sindaco Maggia

Il Comune di Gaglianico si appresta a festeggiare un evento particolarmente significativo: il completamento e l'ultimazione della struttura per anziani.

Vista l'importanza dell'evento l'amministrazione promuove due eventi:

VENERDI' 30 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 21:00 in Auditorium Comunale si terrà la presentazione del libro "Cadi sette volte, rialzati otto". La casa di riposo di Gaglianico: la parabola di un successo. Il libro è scritto dal Sindaco Paolo Maggia per ripercorrere tutte le tappe che ci hanno portato ad avere quest'importante struttura.

DOMENICA 2 OOTOBRE 2022 ALLE ORE 11:00 Dopo la Messa, la Banda musicale Puccini accompagnerà in corteo alla Casa di Riposo per la cerimonia di inaugurazione dell'ampliamento della Residenza per Anziani e a seguire ci sarà rinfresco.