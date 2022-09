Inseguimento da film con sparatoria, notte agitata nella vicina Vercelli

Inseguimento da film, con tanto di sparatoria, sabato sera in centro città. Su segnalazione della Sala Operativa, una pattuglia della squadra Volante si è messa sulle tracce di un'auto, rubata la sera precedente, che era stata segnalata in ingresso a Vercelli da corso Torino, a Vercelli. Un'altra pattuglia, su questa direttrice, ha invece allestito un posto di blocco, intimando l'alt al mezzo.

Il conducente, invece di fermarsi, ha però tentato di investire l'agente, per poi continuare la corsa nel senso di marcia opposto. A quel punto il poliziotto si è visto costretto a sparare due colpi di arma da fuoco alle gomme per bloccare la fuga. Nonostante tutto, per fermare la vettura è stata necessaria una manovra di speronamento con la quale i poliziotti sono finalmente riusciti a bloccare la folle corsa del fuggiasco. L'uomo al volante, un italiano, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e, dopo gli adempimenti del caso, portato in carcere a Billiemme.