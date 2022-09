Aveva ignorato il Daspo urbano l'uomo colto a urinare in pieno giorno davanti ai passanti attoniti del centro di Novara.

L'uomo si è reso anche responsabile di alcuni danneggiamenti al Duomo e alla chiesa del Rosario, segnalato da numerose persone è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale che lo hanno denunciato per atti osceni, vilipendio e danneggiamento. È stata inoltre elevata una sanzione per non aver rispettato il Daspo.