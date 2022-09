Dalle 6.30 di oggi, 27 settembre, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e del distaccamento di Santhià stanno operando a San Germano Vercellese per un incendio che ha interessato un essiccatoio contenente circa 500 quintali di riso. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono tutt'ora in corso. Non si registrano feriti.