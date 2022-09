Tragedia a Chiavazza, scoperto il corpo senza vita di un uomo (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Dramma a Chiavazza, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno del suo appartamento. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, 27 settembre, in via Milano, nel rione di Biella. A lanciare l'allarme una parente.

Sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire le cause della morte: sembra che sia avvenuta per cause naturali . Sul posto, oltre agli agenti di Polizia, anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima aveva circa 66 anni.