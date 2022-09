Salussola, incontro in Comune con i Carabinieri sul fenomeno delle truffe (foto di repertorio)

Giovedì 29 settembre, alle 16, presso la Sala Consiliare del Comune il comandante della Stazione Carabinieri di Salussola illustrerà gli espedienti utilizzati per le truffe e i raggiri più diffusi ai danni delle persone più indifese, e i metodi per riconoscerli e smascherarli. A scriverlo il comune di Salussola sui propri canali social. “Un sentito ringraziamento – spiegano - per la collaborazione offerta dall'Arma dei Carabinieri, sempre al servizio della cittadinanza”.