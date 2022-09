L’auto ad idrogeno arriva a Biella: Nuova Nexo ci proietta nel futuro

Dopo 3 anni di assenza torna BiDigital, una giornata di formazione interamente dedicata ai temi dell’innovazione, del digitale e del futuro, e lo fa con una sorpresa. Ad aspettarti ci sarà anche la Nuova Hyundai Nexo che verrà esposta dalla concessionaria ufficiale Nuova Assauto.

Hyundai punta a diventare leader mondiale in un futuro di mobilità a zero emissioni, il che si traduce già da oggi, la capacità di offrire tutte le principali alimentazioni alternative da quella ibrida, ibrida plug-in, elettrica fino ad arrivare all’idrogeno.

Hyundai NEXO introduce il più innovativo propulsore sostenibile rendendo la tecnologia a idrogeno più compatta, leggera e resistente inserendo NEXO in un segmento completamente differente e difatti senza nessun rivale.

Con la prima ix35 Fuel Cell, nel 2013 Hyundai è diventata la prima casa automobilistica al mondo a commercializzare un’auto a idrogeno prodotta in serie, e grazie a NEXO il brand continua la propria strada verso l’introduzione nel mondo di 18 modelli ad idrogeno entro il 2025, contribuendo a creare un ambiente più pulito e sano.

Le auto a idrogeno purificano l’aria

Le auto a idrogeno non emettono agenti inquinanti, esattamente come quelli completamente elettrici, ma hanno anche un altro beneficio straordinario: il funzionamento del sistema permette infatti di purificare l’aria, catturando una quantità di polveri sottili pari a quella emessa da due auto diesel che percorrono la stessa distanza.

L’aria viene purificata dal 99% delle polveri sottili in sospensione, e il display sul cruscotto mostra al guidatore quanto la sua guida stia contribuendo a migliorare la qualità dell’ambiente circostante.

Il più avanzato sistema a celle a combustibile e la migliore autonomia

Il pianale nuovo e dedicato su cui nasce nuova Hyundai NEXO dona al nuovo modello numerosi vantaggi. Questo si traduce in un veicolo a zero emissioni perfetto per la vita di tutti i giorni, efficiente e che non scende a compromessi in termini di dinamica di guida. Grazie al motore sincrono a magneti permanenti da 163 CV di potenza massima e 395 Nm di coppia, NEXO è l’auto a idrogeno più veloce con una velocità massima di 179 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi.

Il sistema a celle a combustibile di nuova generazione vanta l’efficienza migliore nel mercato con un consumo di carburante molto contenuto.

Questo risultato porta a raggiungere un’autonomia di guida sorprendente. Più di 660 km con un pieno! Anche il sistema di stoccaggio di NEXO fa segnare un record di categoria: i tre serbatoi da 52,2 litri di idrogeno ciascuno hanno infatti la migliore densità di stoccaggio riuscendo a immagazzinare più combustibile. Nonostante il volume maggiore, per fare un pieno di idrogeno sono necessari solo 5 minuti.

Ulteriore risultato leader nel settore è la capacità di avviamento a freddo entro 30 secondi, anche quando l’auto è stata esposta a temperature di -30° C. La nuova tecnologia impiegata per la cella a combustibile garantisce inoltre alla NEXO un’affidabilità eccezionale e senza precedenti, simile a quella di un’auto con motore a combustione interna: minimo 10 anni o 160.000 km.

Scopri di più sul sito https://www.nuovaassauto.com/ e partecipa gratuitamente al grande ritorno di BiDigital.