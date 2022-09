Oltre 150 professionisti a Biella per il Convegno Società degli Urologi del Nord Italia

L'edizione 2022 del Convegno Società degli Urologi del Nord Italia si è tenuta lo scorso venerdì e sabato 23 e 24 settembre all'ospedale di #Biella con oltre 150 professionisti provenienti da diverse regioni.

Il convegno è stato presieduto dal dottor Stefano Zaramella, Direttore della Struttura Complessa(SC) Urologia dell’Azienda Sanitaria biellese. Presidente Onorario il professor Bruno Frea, già Direttore della Struttura Complessa Urologia dell’Ospedale Molinette di Torino e anche della Scuola di specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Torino.

L’assegnazione a Biella di un appuntamento di tale importanza giunge al culmine di un’attività crescente del Reparto di Urologia dell’ASL BI, a livello scientifico e congressuale in ambito nazionale, che ha visto negli ultimi anni la Struttura diretta dal dottor Zaramella presente nei principali Convegni nazionali, oltre che su Riviste scientifiche internazionali di settore per le ricerche condotte.

Il presidio biellese si conferma quindi come rilevante fulcro di confronto per gli Specialisti di diverse Specialità cliniche.

“Il Convegno ha visto la partecipazione di giovani Relatori, compresi Specializzandi delle Scuole di specializzazione in Urologia del Nord Italia, nell’ambito delle comunicazioni libere, e questo ha costituito uno stimolo allo studio e alla ricerca e facilita il confronto con Colleghi coetanei o con maggiore esperienza – ha evidenziato il dottor Stefano #Zaramella – Le letture in programma hanno interessato tematiche inerenti il paziente con patologia urologica, quali il trapianto renale in era di chirurgia mininvasiva, l’ipertrofia prostatica e infiammazione e l’ureteroscopia flessibile con strumenti monouso”.