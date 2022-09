"Cos’è la medicina di genere?"

Domani, 28 settembre alle ore 21 ,c/o l’Auditorium del Comune di Gaglianico si svolgerà il secondo dei quattro incontri che verranno organizzati dall’Associazione Donne Nuove con la collaborazione della Conferenza delle Donne Democratiche di Biella, per informare e sensibilizzare sulla medicina di genere, un approccio innovativo che tiene conto delle differenze. Un cambio culturale e di prospettiva, da conoscere e sostenere in ogni ambito di intervento sanitario: nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione.

Il tema del secondo incontro è :“Stili di Vita: un approccio di genere ” si parlerà, quindi, di prevenzione. Lo stile di vita è, infatti, un determinante fondamentale per la promozione della salute, del benessere delle persone e molti sono gli studi che lo confermano. Il life style è un campo interdisciplinare della medicina e gli ambiti di azione sono la nutrizione, la rete sociale, l’abuso di sostanze, etc… Infatti, intervenire e/o salvaguardare lo stile di vita delle persone/ pazienti è fondamentale per salvaguardare lo stato di salute/ ( prevenzione), per rimuovere, ridurre o contenere possibili fattori di rischio, anche al fine di prevenire l’instaurazione di condizioni di cronicità.

Al secondo incontro interverranno la D.ssa Patrizia Tempia Valenta: Referente Medicina di Genere ASLBI; Dr. Mario Clerico: Oncologo; D.ssa Sonya Maria Maugeri: Psichiatra, Psicoterapeuta c/ Ser.D ASL BI.

Introdurranno l’incontro Carolina Nara Velludo dell’Associazione Donne Nuove e Marinella Lentini referente del Gruppo Medicina di Genere della Conferenza delle Donne Democratiche di Biella