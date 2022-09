Caduta dei capelli: perché avviene?

I capelli sono sia per uomini che per donne, uno strumento vincente per esibire il proprio fascino e il proprio carisma ma, purtroppo, molte sono le cause che stanno all’origine della caduta dei capelli. Spesso la perdita dei capelli dipende da numerose carenze alimentari, significativamente dipendenti da proteine e dal ferro. Prima di ricorrere alle pillole per capelli o a maschere ristrutturanti miracolose, è bene capire cosa si cela dietro l’indebolimento dei capelli. L’assenza di ferro e, nello specifico, della ferritina, sta anche all’origine di numerosi disturbi mestruali nelle donne, che possono rappresentare un campanello d’allarme per una possibile perdita dei capelli. Anche la poca assunzione di proteine può comportare un indebolimento dei capelli, essendo il capello costituito essenzialmente dalle proteine. Ad aggiungersi alla lista dei campanelli d’allarme da considerare se si vuole monitorare la salute dei propri capelli sono gli ormoni della tiroide, i quali hanno un’alta incidenza sulla caduta totale dei capelli e sulla salute dei follicoli piliferi. Nel momento in cui la tiroide non funziona in maniera ottimale, allora la ghiandola del sebo causa una copiosa caduta dei capelli, che causerà anche secchezza e poca lucentezza.

Queste motivazioni di sopra elencate molto spesso interessano le donne che, contrariamente agli uomini, non soffrono di alopecia androgenetica, ovvero una malattia che coinvolge gli uomini tra i 18 e i 60 anni. A causare questa tipologia di caduta dei capelli è l’attività di un enzima, che modifica il testosterone in DHT, ovvero diidrotestosterone, una sostanza capace di intervenire sul bulbo pilifero. Questa tipologia di alopecia però colpisce anche alcune donne, specie dopo la menopausa, quindi l’origine della perdita dei capelli può essere varia e molteplice.







La vita dei capelli



La vita di un capello inizia all’interno dei follicoli detti piliferi e possiede tre fasi controllate di crescita: la fase anagen, che è quella iniziale di crescita, quella catagen, legata alla crescita del capello verso gli strati più esterni dell’epidermide e la fase conclusiva, quella telogen, che costituisce il periodo di caduta del capello. Mediamente questo ciclo dura 3 anni e, per ogni mese, il capello cresce circa un centimetro. Quando questo processo si conclude, un nuovo pelo cresce in corrispondenza dello stesso follicolo: questo significa che, qualora non ci fossero complicanze, per ogni capello che cade ne cresce uno nuovo. Questo processo di ricambio si modifica perché da un lato possono cadere troppi capelli, mentre dall’altro possono crescerne troppo pochi e quindi possono iniziare dei problemi concreti, come la comparsa si chiazze.

Bisogna anche avere attenzione rispetto alla periodicità con cui i capelli cadono: se la caduta dei capelli è continua, allora questo può essere un campanello d’allarme per lo stato della propria salute. Una perdita non indifferente può rappresentare una vera e propria espressione della propria salute, nonché il campanello per una vera e propria patologia in atto. Contattare in questi casi un dermatologo o un tricologo è quantomeno consigliato.





Integratori a rapporto: quali possono aiutare la caduta dei capelli?

Essendo un fenomeno di natura fisiologica, la caduta dei capelli può essere supportata e migliorata da alcuni integratori, consigliati attentamente da un dermatologo. È necessario infatti offrire al proprio organismo una corretta quantità di minerali come il magnesio, lo zinco, il rame e il selenio, che possiedono ottime capacità nei processi metabolici del nostro corpo. Lo zinco in particolare protegge la nostra pelle e supporta la riparazione delle cellule. Altrettanto importanti per la crescita di un capello sano e forte, sono le vitamine, in particolare quelle del gruppo B, tra cui spicca la Biotina. A tutto ciò si unisce un uso consapevole e bilanciato di strumenti come il phon e la piastra, insieme a shampoo non troppo aggressivi. E’ consigliabile, inoltre, l’uso di fiale rinforzanti che stimolino l’attività del follicolo pilo-sebaceo e rinvigoriscano la fibra capillare. Per qualsiasi ulteriore dubbio, è sempre meglio contattare il proprio medico di base.