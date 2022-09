Verrone aderisce a "Puliamo il Mondo"

L'appuntamento è in piazza Castello. Sabato 1 ottobre Verrone parteciperà a due iniziative importanti: alla giornata del riuso e a puliamo il mondo. Per la prima, bisognerà consegnare gli oggetti per il mercatino alle 9. Dalle 10 alle 12,30 ognuno potrà prendere cosa gli interessa, dopo di chè lo spazio sarà sgombrato.

Alle 10 sempre in piazza Castello, è previsto anche il ritrovo per partecipare all'iniziativa di Legambiente "Puliamo il Mondo". Potranno partecipare tutti, grandi e piccini e a ciascuno sarà consegnato un kit per la pulizia.