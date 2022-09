Biella, stadio La Marmora Pozzo, battuta di arresto ai lavori

I lavori da oltre 1 milione di euro erano partiti a fine giugno. A distanza di tre mesi il cantiere si è però già fermato, ma non per la fine degli interventi. In una parte dello stabile sono stati infatti trovate tubazioni con all'interno dell'amianto. Motivo per cui prima di procedere il Comune deve sentire l'Asl per capire come comportarsi.

"Non ce lo aspettavamo - commenta il vice sindaco Giacomo Moscarola - ma negli impianti vecchi non c'è purtroppo da stupirsi. Rassicuro che per chi ha frequentato e frequenta lo stadio non c'è alcun pericolo: l'amianto era dentro a tubi che non erano rotti e si trovavano sotto il terreno. Dobbiamo solo ora capire come procedere". Gli imprevisti sono sempre in agguato. "In un cantiere, a bilancio si accantona sempre una parte di fondi che può venire usata per gli imprevisti - conclude Moscarola - . Quindi i soldi non dovrebbero mancare. Adesso preoccupiamoci di capire come procedere e poi vedremo di andare avanti in più spediti possibile",

Tra i lavori previsti c'è la riqualificazione profonda delle tribune con la relativa impermeabilizzazione e sostituzione delle sedute, l’adeguamento normativo degli spazi e degli ambienti dedicati alla fruizione da parte degli atleti e di primaria importanza per la pratica sportiva con la relativa impiantistica ed il risanamento del sottopassaggio per l’ingresso al campo da gioco. Completa l'intervento la ristrutturazione dell'area bar/ristoro all’ingresso dell’impianto sportivo, a due passi dal parco.

I giorni previsti di cantiere sarebbero 600.