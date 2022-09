Biella: Giornata europea delle Fondazioni a Città Studi, Cascina Oremo e Palazzo Gromo Losa

Avrà luogo il 1° di ottobre la “Giornata europea delle Fondazioni”, un importante appuntamento nazionale che a Biella verrà declinato in una serie di eventi, laboratori e visite guidate che coinvolgeranno tre luoghi-simbolo della città: Palazzo Gromo Losa, Città Studi e Cascina Oremo.

Tre luoghi che verranno uniti idealmente da un ricco programma di iniziative completamente gratuite e rivolte a tutte le fasce d’età realizzate con lo scopo di far vivere i luoghi che le ospitano aprendoli sempre più alla comunità. Lo slogan scelto da ACRI – Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio italiane per il progetto è infatti “Benitornati” per sottolineare la vocazione di questi luoghi ad essere messi al servizio del bene comune.

“Un messaggio importante nel quale la Fondazione si riconosce pienamente – commenta il Presidente Franco Ferraris – la nostra politica in campo immobiliare è infatti da sempre ispirata al recupero e messa a disposizione delle comunità di immobili di interesse collettivo. In questo momento in particolare la Fondazione è concentrata su Cascina Oremo, il cui cantiere sarà visitabile in piccoli gruppi, che sarà completata entro la primavera divenendo un polo all’avanguardia per educazione, orientamento e sport inclusivo. Per quanto riguarda Città Studi e Palazzo Gromo Losa sono realtà che non hanno bisogno di presentazioni, la Giornata europea delle Fondazioni sarà occasione per vederli in modo nuovo attraverso laboratori e visite speciali, per questo ringraziamo tutti i partner che stanno collaborando al progetto”.

Una giornata ricca di eventi, dunque, che permetterà a famiglie con bambini, ragazzi e insegnanti di “toccare con mano”, grazie ai laboratori realizzati a Città Studi, le tante attività che dal 2023 saranno concentrate a Cascina Oremo e al contempo ammirare la bellezza di Palazzo Gromo Losa la cui apertura è inserita anche nel contesto della manifestazione nazionale “Invito a Palazzo”. Sempre a Palazzo Gromo Losa inoltre sarà possibile visitare l’installazione multimediale “Plaç. Le storie del Piazzo” e partecipare al concerto curato dall’Accademia Perosi “Inchiostro simpatico” in programma alle 20,45. “Siamo entusiasti – aggiunge Federica Collinetti Presidente del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere – di contribuire ad un evento nazionale, che valorizza il territorio biellese in una logica generativa di sussidiarietà e offre un’occasione per consolidare la comunità educante. Una comunità educante allargata espressione del mondo educativo, dello sport, dell’orientamento, dell’impresa, dell’arte e della cultura che il 1° ottobre si unisce per coinvolgere la cittadinanza in incontri e scoperte. Un’occasione per saperne di più anche su Cascina Oremo, il polo di innovazione sociale, che diventerà presto un luogo di aggregazione e vedrà il consorzio e le cooperative Tantintenti, Sportivamente e Domus Laetitiae impegnati nella gestione.”

“Parole e musica hanno molto in comune.” – commenta Stefano Giacomelli, Direttore Artistico della Fondazione Accademia Perosi a cui è affidato il concerto serale – La musica intesa come voce/strumento può impattare positivamente sulle pratiche (tras)formative, rendendole più efficaci. È infatti anche attraverso le metafore (“inchiostro simpatico” ne è la dimostrazione) che si racconta la “sostenibilità” intesa nella sua accezione più ampia, ambientale e sociale. L’iniziativa Ben(i)tornati per noi rimanda anche ad una nuova idea di arte rigenerata, riscoperta, quale bene a favore della comunità.”

“Città Studi è felice di partecipare a questo importante evento che mette in rete le Fondazioni europee permettendo una nuova modalità di fruizione dei luoghi – commenta il Presidente di Città Studi Pier Ettore Pellerey – sempre più infatti è importante far conoscere alle famiglie biellesi il Polo formativo che, con la nascita di Cascina Oremo, costituirà un unicum capace di essere attrattivo a livello internazionale soprattutto grazie alla rinnovata collaborazione con l’Università di Torino”.

La manifestazione gode del patrocinio di Biella Città Creativa Unesco. La partecipazione agli incontri e ai laboratori è gratuita con prenotazione obbligatoria: https://bit.ly/giornata-fondazioni-biella. Le visite guidate a Palazzo Gromo Losa sono, invece, ad accesso libero.

In caso di pioggia le attività previste all’aperto saranno spostate al chiuso. Per ulteriori dettagli: www.fondazionecrbiella.it info@ilfilodatessere.com