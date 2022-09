A Rosazza una raccolta fondi per ripristinare il lavatoio danneggiato dall'alluvione 2020

Una raccolta fondi per ripristinare il lavatoio danneggiato. È la nuova iniziativa messa in piedi dall'amministrazione comunale di Rosazza guidata dal sindaco Francesca Delmastro. “Con questa azione desideriamo – spiega - richiedere la collaborazione della popolazione per la messa in sicurezza ed il completo ripristino dello storico lavatoio fortemente danneggiato dall’evento alluvionale dell’autunno 2020. Come tutti i cittadini sanno, il nostro lavatoio dalle acque limpide e cristalline è il più grande della Valle Cervo ed è dotato di magnifiche lastre di sienite levigata che agevolavano il lavaggio e la stesa dei panni. Al momento le mura perimetrali della costruzione sono in parte crollate e la zona interna è completamente invasa dalla sabbia e dai detriti che, si spera, non abbiamo danneggiato le antiche lastre. Era luogo, sin da epoca remota, di aggregazione, di socializzazione e di scambio di conoscenze e di esperienza di vita per le donne che vi accedevano con le loro capienti gerle colme di biancheria. Può tornare ad esserlo anche con un diverso utilizzo quale sito espositivo o sede di rappresentazioni teatrali e musicali. Alimentato da una tiepida sorgente può ancora far bella mostra di sé nel nostro magnifico paese, perla della Valle del Cervo e meritatamente eletto Uno dei Borghi più belli d’Italia. Confidiamo nell’amore e nella generosità dei nostri concittadini che sicuramente apprezzano i nostri sforzi amministrativi portati avanti con scarsissime risorse economiche”.