Pray, lavori in corso per la messa in sicurezza del versante a monte di via Primo Maggio (foto dalla pagina Facebook di Comune di Pray)

Lavori in corso per la messa in sicurezza del versante a monte di via Primo Maggio "Casa Burocco" nel comune di Pray. Ne da notizia il sindaco Gian Matteo Passuello: “L'evento alluvionale dell'autunno 2020 aveva evidenziato la fragilità del terreno a ridosso di alcune abitazioni con evidenti segnali di possibile distacco con scivolamento a valle del terreno. Per prevenire più gravi conseguenze, abbiamo provveduto ad effettuare la progettazione dei lavori necessari alla prima messa in sicurezza del versante, finanziato dalle Opere Pubbliche della Regione Piemonte per in importo di 65mila euro".