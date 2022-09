Volley sotto il Mucrone, tempo di ringraziamenti

Oltre all'organizzazione e alle quattro squadre, c'è stato un altro fattore importantissimo che ha contribuito a rendere indimenticabile Volley sotto il Mucrone. Questo fattore è l'insieme di tutti gli sponsor che hanno preso parte al progetto e hanno reso realtà quello che era l'idea dello staff.

Un ringraziamento specialissimo va a Monteleone Trasporti e PALLEX Italia, che come Main Sponsor hanno dato una notevolissima mano allo svolgimento del torneo. Oltre ai due Main Sponsor abbiamo anche avuto il piacere e la fortuna di avere al nostro fianco le seguenti aziende: Ashel Group, Lanificio Di Sordevolo, More srl Ed infine siamo riusciti a completare il tutto grazie agli Sponsor tecnici: Lauretana, Menabrea, Valle Elvo, Tipografia Botalla, De Mori, Azienda Agricola Piranò, Boom e Giuse Gallery. Senza tutte queste aziende non sarebbe mai stato possibile quello che abbiamo vissuto, quindi è doveroso un "GRAZIE DI CUORE" da parte di Scuola Pallavolo Biellese.