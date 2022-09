Memorial Ivano Mazzali, vittoria per il Pont Donnaz Hone Arnad - FOTO

Da sinistra Giuseppe Bifernino e Tilly Marchesi - Foto Moreno Ferraro e Davide Finatti per newsbiella.it

Ivano Mazzali è stato il Presidente del Gaglianico Calcio per oltre 20 anni.

Vent'anni di rapporti sportivi con tanti esponenti del panorama calcistico biellese tra cui gli ex giocatori della Biellese Silvano Pellerei, Tilly Marchesi, Angelo Granai, e degli ex direttori sporitivi della stessa Biellese Sandro Turotti ed Enrico Ferrero che, ieri, domenica 25 settembre, sono intervenuti alla premiazione del Memorial Ivano Mazzali 2022, torneo disputato sul Campo Sportivo di Comunale di via Napoli e dedicato alla categoria Esordienti 2010.

“Una giornata veramente fantastica – dice l'attuale Presidente del Gaglianico Giuseppe Bifernino – con una bella cornice di pubblico ed un bello spettacolo delle squadre dei ragazzi. E con Granai, Pellerei, Turotti, Marchesi e Ferrero che hanno accettato subito il mio invito per venire ad onorare Ivano!".

Bifernino da l'appuntamento all'anno prossimo: “Come prima uscita della mia presidenza è andata bene, quindi rifaremo il Memorial Ivano Mazzali l'anno prossimo. Ringrazio tuti i collaboratori dell'Unione Sportiva Gaglianico che in questi giorni si sono impegnati tantissimo. Senza di loro io non sarei nessuno. E, da domenica prossima, testa alla prima squadra che oggi ha esordito in campionato con un 1-1 sul campo del River Sesia”.

Al torneo hanno partecipato Quincitav, Perruggia, Borgomanero, Casale, una squadra di Novara, Diavoletti Vercelli, Gaglianico, e Pont Donnaz Hone Arnad vincitore del Memorial.