Grandissimo successo per la prima edizione di Volley sotto il Mucrone

Si è conclusa la prima edizione del torneo Volley sotto il Mucrone. Dopo la giornata delle semifinali, le quattro squadre partecipanti hanno disputato le finali davanti ad un pubblico vastissimo, più di 4200 persone.

La finalina è stata vinta dal Vero Volley Monza, che si è aggiudicata il terzo posto battendo Modena Volley grazie ad uno strepitoso Grozer e ad un solidissimo Maar. Coach Giani ha fatto girare tutti i giocatori, dando la possibilità a tutti di rendere e mettersi alla prova davanti ad un bellissimo pubblico.

La finalissima tra Itas Trentino e Lube Civitanova è finita per 3 a 1 in favore dei marchigiani, che hanno potuto vedere all’opera Zaytsev e Bottolo, autori di una prestazione fuori dal comune sia in attacco sia in difesa. Bottolo è stato premiato MVP del torneo grazie ai suoi 18 punti nell’ultima partita ed ha premiato i ragazzi del Vero Volley Monza, campioni del torneo U17.

L’Itas ha risposto con Alessandro Michieletto, con 20 punti e una buonissima prestazione in difesa. La squadra è rodata, essendoci stati pochi cambiamenti rispetto allo scorso anno, ma ovviamente deve trovare il ritmo gara per il campionato.