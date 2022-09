De Grandi sulla pista a Viverone per la 12° gara di campionato kartsport circuit, FOTO

Weekend dal sapore amaro la scorsa settimana per il piccolo pilota di Postua, portacolori della scuderia Rally & co, Leonardo De Grandi che ha corso sulla pista le sirene di Viverone la 12° gara di campionato kartsport circuit.

Ottime qualifiche con una terza posizione assoluta e prima di categoria mini 60 sm che lasciava presagire una grande gara come in effetti è stata gara 1 nella quale Leo ha agguantano la terza posizione e prima di categoria seppur ostacolato in modo evidente da un avversario.

Grandi lotte anche nella gara finale anche se le scorrettezze in pista hanno penalizzato solo l'incolpevole De Grandi con una inspiegabile decisione della direzione gara che ha inflitto al valsesserino ben 5 secondi di penalità relegandolo ad una 8° posizione decisamente ingiusta per i valori fatti vedere in pista.