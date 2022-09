Bike Riding For Parkinson 2022, ciclisti a Cavaglià

Nei giorni scorsi, Cavaglià ha ospitato il passaggio di 20 ciclisti della ”Bike Riding For Parkinson 2022 “.

L’edizione del Bike Riding For Parkinson 2022 vede la partecipazione di 20 ciclisti, che domenica 18 settembre sono partiti dal Gran San Bernardo, sul percorso della Via Francigena, per poi concludersi venerdì 23 settembre a Pavia. Scopo del viaggio sensibilizzare sul Parkinson, con la testimonianza diretta di chi convive direttamente con la malattia ogni giorno .