Alagna, la pioggia non ferma la quinta edizione della "Frazionissima" FOTO e VIDEO

Le previsioni del fine settimana passato hanno messo in difficoltà tante manifestazioni, alcune hanno dato forfait, alcune hanno patito la mancanza di partecipanti, ma così non è stato per la quinta edizione del Trail pensato per far visitare il bellissimo comune di Alagna, correndo tra le fraziioni. Grande novità di questa quinta edizione, era il primo memorial Ivan Camurri, che in questa zona ha passato gran parte della sua vita. Gli uomini dell'associazione Al - Grup, affiliati CSEN e inseriti quest'anno nel circuito nazionale Corsa Gialla, con la grande collaborazione dell'instancabile Manuel Gambarini si sono presentati in orario per l'apertura delle iscrizioni in piazza Grober sotto un cielo che non prometteva nulla di buono ma senza pioggia.

Partenza alle 15,30 precise, alla presenza della moglie di Ivan, Agnese Valz Gen, anche lei ai nastri di partenza, e della mamma, Gisella Bendotti, che commossa ha assistito alla preghiera in memoria di Ivan recitata dal parroco davanti ai partecipanti. Gara subito tiratissima per i primi, e chilometro dopo chilometro ci si rendeva conto di come, una manifestazione di questo tipo, può diventare uno strumento di marketing territoriale, portando i partecipanti, sia corridori che camminatori, a passare all'interno della frazioni tra i walser e i cortili della baite, salendo e scendendo tra gradinate di pietra e sentieri.

Un bel finale che ha visto primo al traguardo Mattia Bertoncini del team Salomon mentre la prima donna è stata Ostano Susan dell'asd Climb runners.