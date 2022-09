Politiche 2022, Pichetto: “Risultato storico, siamo maggioranza del paese”

“Il centrodestra ha raggiunto un risultato storico. E’ oggi maggioranza del Paese. Un risultato reso possibile dalla fiducia che le italiane e gli italiani hanno riposto in tutti noi. Ancora una volta Forza Italia è determinante per il futuro del governo. E' un momento delicato : l'Italia ha bisogno di uscire da una congiuntura difficile. La nostra responsabilità, il nostro lavoro, il nostro impegno saranno necessari a percorrere un altro passo deciso in questa direzione. Lo dobbiamo agli uomini, giovani e donne di questo Paese”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, neoeletto alle Politiche 2022.