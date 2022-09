Pella esulta: "Felice della vittoria del centrodestra, grato a Forza Italia e elettori per la fiducia”

“Sono felice di essere stato eletto alla Camera dei Deputati, vincendo il collegio uninominale di Moncalieri in Piemonte, un territorio che esprime tante potenzialità e istanze, storicamente non a trazione centrodestra. Per questa ragione ringrazio tutti gli elettori che hanno voluto esprimere fiducia al progetto e al programma del centrodestra, con larga convinzione e chiarezza, e in particolare la mia forza politica, Forza Italia, nelle figure del Presidente Silvio Berlusconi, della responsabile con gli alleati Licia Ronzulli e del coordinatore piemontese Paolo Zangrillo insieme al presidente Cirio e al suo assessore Tronzano e al capogruppo Ruzzola. Una fiducia che ripagherò, nei confronti di tutti i cittadini del territorio che rappresenterò in Parlamento, con impegno e determinazione massimi, nei prossimi cinque anni”. Lo scrive Roberto Pella, neoeletto alla Camera dei Deputati in una nota stampa. E aggiunge: “Grazie a tutti i colleghi militanti, amici e simpatizzanti che hanno sostenuto, insieme a me, un periodo intenso di campagna elettorale che da oggi ci impone responsabilità e capacità di governo in una fase difficile per il nostro Paese. A tutti i sindaci e agli amministratori locali voglio esprimere un ringraziamento particolare per la disponibilità e l'ascolto dimostrati, che sin d'ora mi sento di ricambiare per il futuro del territorio piemontese”.