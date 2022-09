Sustainable Fashion Awards 2022: a Oasi Zegna l’importante Biodiversity Conservation Award

Il Gruppo Ermenegildo Zegna ("Zegna" o "il Gruppo") è orgoglioso di annunciare che, in occasione dei Sustainable Fashion Awards 2022 promossi dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), che si sono svolti al Teatro alla Scala di Milano, Oasi Zegna ha ricevuto l’importante Biodiversity Conservation Award.

Gildo Zegna, Presidente e CEO del Gruppo Ermenegildo Zegna, ha ritirato il premio a nome della famiglia Zegna che in linea con la visione del fondatore si impegna da sempre a portare avanti i principi di sostenibilità del Gruppo. Oasi Zegna è un parco naturale ad accesso libero che si estende su una superficie di 100 km2 in Piemonte ed è l’esempio concreto dell'impegno di Zegna verso la protezione del territorio e il benessere della comunità. Da oltre un secolo, la famiglia Zegna cura e protegge l'Oasi Zegna, considerata come la culla di tutti i valori del Gruppo.

Il Biodiversity Conservation Award della CNMI premia l'impegno costante di Zegna verso lo sviluppo dell'ecosistema naturale creato dal fondatore Ermenegildo agli inizi del secolo scorso, molto prima che sostenibilità e conservazione dell’ambiente naturale diventassero fondamentali a sostegno dello sviluppo responsabile. A spingere il fondatore all’epoca, fu la consapevolezza che la qualità che ricercava nei suoi prodotti era strettamente legata a una relazione positiva con la natura e con la comunità. Forte di questa convinzione, decise di piantare mezzo milione di alberi sulla superficie brulla della montagna, e di creare successivamente una nuova strada, la Statale 232, che attraversa l'Oasi Zegna, oltre a residenze per i dipendenti, una scuola, un ospedale e luoghi di aggregazione a beneficio dell’intera comunità. Oasi Zegna è attualmente ricoperta quasi interamente da una foresta in continua crescita e nel 2022 è stata certificata a livello internazionale secondo gli standard FSC® di gestione forestale e dei servizi ecosistemici per la comunità. Le strategie di gestione utilizzate sono in grado di aumentare la capacità di assorbimento di anidride carbonica, oltre a migliorare la resistenza a tempeste, alluvioni, incendi, parassiti, epidemie e altri fattori dannosi: la presenza di una foresta naturale protegge il suolo dall'erosione, dal rischio di frane e valanghe e costituisce anche una notevole opportunità economica per l’area con il turismo ambientale, le attività ricreative e gli eventi culturali.

Oggi Oasi Zegna affronta nuove minacce, come il cambiamento climatico e le nuove malattie che attaccano le piante. Questo progetto costituisce un contributo fondamentale all'incremento della resilienza degli habitat naturali, e questo riconoscimento conferisce una rinnovata energia al Gruppo Ermenegildo Zegna e al suo impegno per il mantenimento di questo meraviglioso patrimonio naturale, vero cuore della comunità, della famiglia Zegna e del Gruppo.