"Alla scoperta di Biella, Città Crea(t)tiva", primo appuntamento il 30 settembre

L’Associazione Culturale Discovery Alto Piemonte (che comprende guide turistiche ed escursionistiche abilitate) con il sostegno del Comune di Biella, organizza altri tre incontri autunnali “Alla scoperta di Biella, Città Crea(t)tiva“, un programma di visite guidate in città che intendono promuovere e valorizzare il patrimonio di storia e arte cittadino, offrendo a tutti e in modo gratuito (salvo eventuali ingressi a singoli monumenti) la possibilità di meglio conoscere e apprezzare la città ove si vive o si soggiorna. La partecipazione alle visite guidate è gratuita ma con prenotazione obbligatoria visto il limitato numero di posti.

Il primo appuntamento, Venerdì 30 settembre, è una visita guidata al complesso di San Sebastiano e al Museo del Territorio (sezione medievale e rinascimentale). Alle ore 15, c'è il ritrovo nel chiostro del Museo del Territorio. Durata: 2 ore circa.. E' un itinerario alla scoperta del complesso di San Sebastiano, d’impianto bramantesco; visita alle collezioni di epoca medievale e rinascimentale conservate nel Museo del Territorio Biellese.

Sabato 8 ottobre è in calendario una visita guidata a Biella Piazzo, il borgo medievale e mostra "Fatti ad Arte" – Visita guidata. ORARIO: ore 15 ritrovo in piazza Mario Cucco (borgo del Piazzo) DURATA: 2 ore circa Per l'accesso a “Fatti ad Arte. Mostra Nazionale Alto Artigianato” il biglietto di ingresso di 5€ è da pagarsi in loco. Partecipazione gratuita alla visita guidata.

Sabato 19 novembre l'appuntamento è con una passeggiata a Biella Piano - Lungo l’antica Via Maestra. Ore 14,30, ritrovo sotto i portici all'angolo fra piazza Vittorio Veneto e viale Matteotti (nei pressi della fontana Fons Vitae). Durata: 2 ore e 30 circa. Partecipazione gratuita alla passeggiata guidata lungo via Italia.