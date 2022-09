Quali sono i tassi di interesse previsti per i finanziamenti?

Quando occorre una somma di denaro per affrontare serenamente il futuro che cambia, i finanziamenti possono essere strumenti validi, ma occorre sapere quali sono i tassi d’interesse applicati.

Che cos'è un finanziamento e a che cosa serve

Il finanziamento è l’erogazione di una certa somma di denaro richiesta da un soggetto alla banca che deve poi essere restituita in rate mensili, comprese di interessi, entro una certa data. La richiesta di prestito può essere fatta anche comodamente via web, motivo per cui si parla di finanziamenti online .

Non deve necessariamente esserci un motivo per richiedere un finanziamento. Tuttavia, la maggior parte delle volte, si effettua la richiesta per affrontare una spesa importante come la ristrutturazione, l’acquisito di un’automobile, le spese universitarie.

Quali sono i tassi di interesse per i finanziamenti

Nel momento in cui si sottoscrive un prestito, vengono applicati due tassi di interesse: TAN e TAEG. Nel momento in cui si fa richiesta per un finanziamento, è bene sapere quali sono i tassi di interesse, anche per fare alcuni confronti e valutazioni tra diversi prodotti finanziari.

Il TAN (Tasso Annuo Nominale) è il tasso di interesse puro applicato al finanziamento. In altre parole, è l’interesse annuo calcolato sul prestito, ossia il prezzo, in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento.

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è l’indicatore che rappresenta il costo totale del prestito personale e comprende le spese obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento. Sul documento informativo che arriva prima della stipula, è sempre indicato l’ammontare di tutte queste spese.

Che cosa serve e come richiedere un prestito

Che cosa serve per sottoscrivere un prestito? Per richiedere un finanziamento occorre avere con sé un documento di identità valido, il codice fiscale, l’IBAN del conto su cui addebitare la rata (non è possibile indicare un IBAN collegato a una carta prepagata) e un documento che attesti il reddito, come busta paga, cedolino della pensione, CUD o simili.

Il prestito personale è richiedibile comodamente online. Oggi, grazie alla firma digitale, è possibile richiedere un finanziamento fino a 30.000 € via web in pochi minuti. La richiesta può essere inviata ovunque e in qualsiasi momento, basta avere uno smartphone a portata di mano!