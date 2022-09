Maurizio Sella rieletto Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro

Il Cavaliere del Lavoro Maurizio Sella è stato confermato per acclamazione Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro per il prossimo triennio dall’Assemblea della Federazione, riunita oggi 23 settembre 2022 presso la Sala Conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri, a Roma.

“Accetto con gioia la carica e vi ringrazio – ha detto Sella – E ci tengo a sottolineare che non sono un uomo solo al comando. In tutta la mia vita aziendale e associativa ho sempre valorizzato la collegialità, la cooperazione e la trasparenza. Vi chiedo quindi di farmi avere idee e suggerimenti per definire il prossimo programma triennale che conto di presentare in febbraio”.

L’Assemblea (alla quale hanno partecipato 190 Cavalieri del lavoro) ha anche rinnovato il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri e ha approvato il bilancio, illustrato dal Tesoriere Cavaliere del Lavoro Cesare Puccioni, anche lui confermato per il prossimo triennio.

Nella relazione all’Assemblea il Presidente Sella ha illustrato le iniziative e i progetti realizzati nel triennio scorso, dalla selezione delle candidature dei nuovi Cavalieri del Lavoro, al progetto Base Dati per valutare le performance delle aziende dei Cavalieri del Lavoro (stabilmente migliori rispetto al resto delle aziende); dal progetto “Trasparenza, etica e solidarietà’”, alla valorizzazione dell’Archivio storico; dai progetti editoriali, con il volume per i 120 anni dell’onorificenza e il volume “Famiglia e Impresa”, già in ristampa, che ha inaugurato la collana di libri sui Cavalieri del Lavoro; dalla formazione, col sostegno al Collegio universitario Lamaro Pozzani e il progetto Alfieri del Lavoro, alla comunicazione, con le nuove iniziative digitali, dalla presenza sui social fino alla rassegna stampa digitale in podcast.

Nato a Biella nel 1942, presidente del Gruppo Sella, è stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 1991. È Cavaliere di Gran Croce. Dal 2017 al 2019 ha presieduto il Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro. È stato particolarmente attivo nelle organizzazioni di rappresentanza del settore bancario e del mondo imprenditoriale, in Italia e in Europa. È stato presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) per i quattro mandati consentiti dallo Statuto, dal 1998 al 2006, ed è tutt’ora nel comitato di presidenza e presidente del Comitato tecnico Unione bancaria europea. Dal 1998 al 2004 è stato anche presidente della Fédération Bancaire Européenne (FBE) e in seguito ha ricoperto il ruolo di alternate del presidente nel Sepa Council, dal 2010 al 2014, e nell’Euro Retail Payments Board presso la BCE, a partire dal 2014.È componente del Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana dal dicembre 2013. Dal 2007 al 2013 ha presieduto l’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (Aidaf) e dal 2013 al 2017 ha presieduto Assonime. Di entrambe queste associazioni è tutt’ora Presidente onorario. Fa parte del Board e del Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti, nonché del Gruppo Italiano della Trilateral Commission. È socio fondatore della Fondazione Cavour e presidente dell’Istituto Einaudi. È nel Cda di diverse società.

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro è conferita ogni anno dal presidente della Repubblica a imprenditori, donne e uomini, che abbiano contribuito in modo significativo con la loro attività d’impresa alla promozione dell’economia nazionale e, con elevato impegno ad una responsabilità etica e sociale, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese. Ogni anno non possono essere nominati più di venticinque Cavalieri del Lavoro.