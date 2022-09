I Racconti del Bosco rivivono a Vigliano

In occasione del Festival #fuoriluogo YOUNG & KIDS giovedì 29 settembre 2022 alle ore 16:30 la Biblioteca comunale Aldo Sola di Vigliano Biellese ospiterà la presentazione del libro “I RACCONTI DEL BOSCO” di Daniele Zovi, dedicato ai bambini dagli 8 anni.

Otto racconti sulla natura per incantare i bambini attraverso le parole di uno dei maggiori esperti di animali selvatici e vita degli alberi. Per partecipare all'incontro è consigliata la prenotazione contattando la biblioteca al recapito 015 811887 da martedì a venerdì dalle 14:30 alle 18:00 oppure via mail: biblioteca@vigliano.info.