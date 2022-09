Dal Nord Ovest, tragedia alla stazione di Carmagnola, sospesa la Torino-Cuneo nelle due direzioni

E' sospeso nelle due direzioni il traffico ferroviario sulla Linea Sfm7 Torino-Fossano-San Giuseppe, fermo dalle ore 13,55 circa di oggi (lunedì 26 settembre), per l’investimento di un uomo. Il convoglio coinvolto è il numero 3227 partito da Torino alle 13,25 e diretto nel capoluogo della Granda. L’incidente si è registrato poco oltre la stazione di Carmagnola.

Nulla purtroppo da fare per l’uomo, che potrebbe aver messo in atto un gesto anti conservativo. In suo soccorso sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, ai quali non è però rimasto che constatarne la morte, sopraggiunta probabilmente sul colpo. Sul posto sono tuttora presenti le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie, impegnate nel riconoscimento del corpo, oltre al personale ferroviario, mentre i passeggeri del treno sono stati fatti scendere e sono potuti ripartire dalla stazione di Carmagnola per mezzo di bus sostitutivi.

Si attende la prossima riapertura della linea, mentre sulla Sfm 4 Torino-Bra le corse sono riprese grazie a una deviazione.