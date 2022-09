Valdengo, auto in fiamme vicino al distributore (foto di repertorio)

Auto in fiamme in prossimità del distributore di benzina di Valdengo. Il fatto è accaduto intorno alle 17.45 di oggi, 26 settembre: stando alle prime ricostruzioni, il conducente si sarebbe accorto in tempo di quanto stava accadendo e, dopo aver accostato, è sceso dalla macchina allertando subito i soccorsi.

Il rogo è stato poi spento dai presenti con l'utilizzo degli estintori. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo. Dalle verifiche successive emergeranno le cause del rogo.