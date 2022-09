Callabiana, ritorna a casa ma si imbatte in una battuta di caccia: spaventato, chiama i Carabinieri (foto di repertorio)

Nel ritornare a casa si trova in mezzo ad una battuta di caccia al cinghiale, teme per la sua incolumità e richiede l'intervento dei Carabinieri sostenendo che non è correttamente segnalata.

Questo sarebbe successo ieri, intorno alle 13, a Callabiana: una volta sul posto, i militari hanno identificato i due cacciatori, residenti in Valle d'Aosta, ma non sarebbe stata rilevata alcuna infrazione.