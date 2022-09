Grande partecipazione di pubblico per la prima serata di CultOcchieppo Inferiore (foto dalla pagina Facebook di Monica Mosca sindaca di Occhieppo)

Grande partecipazione di pubblico per la prima serata di CultOcchieppo Inferiore con ospite lo storico Sergio Roda dell’Università di Torino. Una conferenza interessantissima sui celebri membri appartenenti alla famiglia Schiaparelli, in gran parte occhieppese, famosa nel mondo per scienze umanistiche, scientifiche, alta moda, cariche di stato e tanto altro ancora. A scriverlo sui propri canali social la sindaca Monica Mosca che aggiunge: “Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti del venerdì, ma alle 20:30”.