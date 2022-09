Oggi è il grande giorno, parte Sportivamente insieme…

La festa nella festa per «Sportivamente insieme...». Dopo lo stop per la pandemia la manifestazione a favore di ragazze e ragazzi con disabilità raggiungerà domenica 25 settembre il traguardo dell’edizione numero 17. Un appuntamento inserito nelle manifestazioni della Settimana europea dello sport, #beactive.

Per questa rinnovato inizio cambia il luogo di svolgimento dell’appuntamento con il cuore dell’evento non agonistico che diventa il Centro sportivo Cedas Lancia di Verrone grazie al presidente Liborio Schillaci e all’amministrazione. In cabina di regia si rinforza l’impegno di Inner Wheel Biella, Inner Wheel Biella Piazzo, Lions Bugella Civitas, Panathlon, Rotary Biella e Soroptimist i club di servizio della provincia «insieme» per mostrare unità d’intenti tra sodalizi che tra le proprie attività mettono davanti a tutto il dare, spesso con differenti azioni, quanto più possibile a chi viene a trovare disagiato quando non proprio in difficoltà.

Il regalo, atteso davvero da un anno all’altro, una giornata all’aperto all’insegna dei giochi sportivi da gustare, senza necessariamente la competizione vera, ma un’occasione di svago grazie a un pallone o una racchetta da tennis. E al Centro Cedas a Verrone si giocherà anche con le bocce, a tennis, a pallavolo come gli azzurri Campioni del mondo, a golf, pallacanestro, a calcio e si proverà anche il tennis tavolo e, a completare l’offerta di giochi con i quali cimentarsi per la prima volta a Sportivamente insieme, il tiro con l’arco.

Il ritrovo è fissato per le 9,30 e mezzora dopo inizieranno, seguite dai tecnici delle società sportive del biellese, le innumerevoli partite che si fermeranno per il pranzo rigenerante. Perché nel pomeriggio ancora giochi e divertimento e poi il momento della premiazione e della rituale foto di gruppo, autentico momento magico di tutta la giornata.