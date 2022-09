Giovani e famiglie alla Cittadella Biellese dello Sport (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Curiosità e grande partecipazione a Biella per la “Cittadella Biellese dello Sport”, manifestazione di scena oggi in Piazza Martiri della Libertà, a Biella, nell'ambito della Settimana Europea dello Sport, “Terra della Lana - sport, benessere, turismo e moda - European Community of Sport 2023”.

Famiglie, giovani, cittadini: tutti presenti e pronti a scoprire le diverse discipline sportive. con l’aiuto e il supporto delle società, sul posto con i loro stand. Numerose le Federazioni che hanno aderito all’evento. Dalle 9 alle 18 gli interessanti potranno ricevere informazioni e provare direttamente Ginnastica, Nuoto, Atletica, Rugby, Sport invernali, Danza, Golf, Ciclismo, Calcio, Pattinaggio a rotelle, Tennis tavolo, Pallavolo, Pallacanestro, Tennis, Sport di contatto (boxe, jujitsu, Fijlkam, krav maga, taekwondo e karate) e Special Olympics.