Giornata di sport in Valle Cervo col Trail del Bangher, freddo e pioggia non spaventano i runners (foto dalla pagina Facebook di Trail del Bangher)

Giornata di sport in Valle Cervo per l’edizione 2022 del Trail del Bangher, di scena ieri mattina, 24 settembre, a Campiglia Cervo. Due le gare in programma condizionate dal freddo e dalla pioggia: una di 40 chilometri (ridotta a 30 circa a causa delle condizioni meteo proibitive in quota) con la partecipazione di 60 atleti; l’altra, da 20, ha visto 87 runners al via, lungo un percorso che ha abbracciato sentieri e luoghi caratteristici di Rosazza, Piedicavallo e colli del territorio circostante.

A giungere per primo nella 30 km Luca Arrigoni (Pegarun ASD), seguito a ruota da Daniel Borgesa (Tornando) e Eugenio Boggio Marzet (ASD Climb Runners). Tra le donne, invece, ha spiccato Elena Pramaggiore (La Vetta Running), che ha avuto la meglio su Elena Ravinetto (Runcard)e Stefania Cena (AS Amatori Sport).

Nella corta, invece, Claudio Alberto (Atletica Susa) ha tagliato per primo il traguardo, a vantaggio di Luca Buzio (Trialrunning Valsessera) e Matteo Triban (Passionecomune ASS). Laura Bertone (ASD Atletica Trecate) è salita sul gradino più alto del podio, così come Irene Corniati (ASD Trail Monte Casto) e Monica Moia (ASD Bognanco), giunte al 2° e al 3° posto.