Candelo, il palazzetto dello sport sarà gestito dalla Rhythmic School

La stazione unica appaltante della provincia di Biella, ente incaricato dal comune di Candelo proprietario dell’immobile, ha reso pubblico l’esito del bando di gara relativo all’affidamento in concessione del servizio di gestione del palazzetto dello sport del Comune di Candelo per il periodo 1 settembre 2022 – 31 agosto 2025 con facoltà di rinnovo per altri tre anni fino al 31 agosto 2028.

La commissione giudicante, formata da esperti del settore, dopo aver verificato la conformità dei partecipanti, la valutazione delle offerte tecniche e la successiva apertura delle offerte economiche in seduta pubblica, ha proceduto con la redazione della graduatoria di gara che ha visto classificarsi al primo posto la Asd Rhythmic School ts con un punteggio di 84 punti (su un massimo di 100). “E’ un risultato che abbiamo fortissimamente voluto, fondamentale ed indispensabile per la prosecuzione della nostra attività – afferma il presidente della Rhythmic School Carlo Vineis – la partecipazione a questo bando è risultata per la nostra associazione estremamente impegnativa essendo noi totalmente a digiuno di tutte le incombenze burocratiche ed amministrative a cui occorre attenersi, pena l’esclusione. L’eccellenza, dimostrata sulle pedane di gara di tutta Italia dalle nostre atlete ed allenatrici, ci ha stimolato a studiare in profondità ed a comprendere tutte le procedure ed i vari passaggi del bando di gara necessari per poter formulare e presentare correttamente la parte amministrativa, quella tecnica e quella economica. L’essere poi in competizione con alcune delle maggiori realtà sportive del territorio ci ha spronati ulteriormente ad impegnarci nella riuscita positiva dell’operazione. Ora – conclude il Presidente - sarà nuovamente un banco di prova impegnativo quello di riuscire nella gestione, nonostante l’incremento esponenziale dei costi energetici ”. Nei prossimi giorni, dopo un lungo periodo di chiusura a causa lavori per il miglioramento dell’efficientamento energetico, la struttura sarà nuovamente operativa. Per informazioni circa l’utilizzo dell’impianto è possibile contattare il numero 331- 6137557.