Biella Rugby, triangolare di Vicenza: l'ultimo test prima del campionato

Ultimo test preseason per Biella Rugby che ieri a Vicenza ha affrontato Valsugana e Vicenza in un triangolare tra compagini di pari livello.

Iscritte al Campionato di Serie A, Biella si è classificata nell’ultima stagione al secondo posto del Girone 1, Valsugana e Vicenza rispettivamente al primo e secondo posto del Girone 2.Due partite da quaranta minuti ciascuna, per un totale di tre incontri e cambi liberi erano gli accordi stipulati alla vigilia, tra gli allenatori dei tre club.Il primo match vedeva schierati Biella Rugby e Rugby Valsugana.

Finale in equilibrio con una trasformazione all’attivo in più per il Valsugana: 12-14. Il secondo confronto interessava le due squadre venete, mentre in quello conclusivo Biella tornava sul campo per affrontare Rugby Vicenza. Finale con Biella al palo e avversari sugli allori: 0-12.Il commento dell’head coach Alberto Benettin: “Siamo usciti perdenti da entrambe gli incontri, per quanto possa contare il risultato finale di un incontro amichevole. Quello che ho visto, con Valsugana è stato il buon gioco della mischia, una buona difesa, un incontro combattuto. Nella seconda partita abbiamo subito un po’ di più e siamo andati sotto. Complessivamente sono molto contento di come hanno giocato gli avanti, ma non del tutto soddisfatto del gioco alla mano, che poi è quello che mi piacerebbe vedere di più. Qui non siamo ancora oliati perfettamente, abbiamo avuto diversi problemi che cercheremo di risolvere in settimana. La mia parziale insoddisfazione non riguarda l’impegno dei ragazzi che invece hanno dato il massimo, sia in campo che durante gli allenamenti. È stato un bel banco di prova per capire quali sono i ragazzi che meritano di giocare. Abbiamo perso contro due squadre che hanno concluso lo scorso campionato al primo e secondo posto del loro girone, ma io più che al risultato guardo al gioco. Ringraziamo Vicenza e Valsugana che ci hanno compresi nella loro amichevole, un’esperienza sicuramente utile in vista di Noceto”.

La formazione gialloverde che ha affrontato il triangolare di Vicenza: Foglio Bonda; Braga, Ramaboea, Grosso, Travaglini; Susperregui, Della Ratta; Vezzoli, Haedo, Perez; G. Loretti, Panaro; Vaglio Moien, Ledesma, Panigoni. A disposizione: Zacchero, Coda Cap, Chaabane, Vecchia, Braglia, L. Loretti, Passuello, Righi, Genovese, Martinetto, Cerchiaro.