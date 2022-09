A Cossato si pedala in memoria dei Presidenti Pedale Cossatese e ciclisti vittime di incidenti stradali

L'appuntamento è il 1 ottobre: la A.S.D. Pedale Cossatese ha organizzato gare in circuito titolate "memorial" dei Presidenti del Pedale Cossatese e ciclisti vittime di incidenti stradali.

Il circuito di Km 9.3 ondulato con brevi strappi pedalabili, interesserà i Comuni di Cossato e Lessona con arrivo in Cossato in via per Castelletto Cervo. Sono previste in tutto 3 gare con partenze scaglionate dalle ore 12.30 in poi fino alle ore 16.40 circa.

"Un pomeriggio da dedicare al nostro sport - commenta il presidente dell'A.S.D. Pedale Cossatese Gionni Miscioscia - ma anche per ricordare chi è stato con noi vicino ed ha anche pedalato al nostro fianco, ed è stato vittima di incidenti stradali che hanno coinvolto anche nostri ciclisti del Pedale Cossatese ed amici e corridori biellesi tesserati nel ciclismo amatoriale".