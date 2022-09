Speciale Politiche 2022, da stasera diretta con ospiti per exit pool e primi risultati reali

Questa sera, a partire dalle ore 23, diretta su Newsbiella per commentare i risultati elettorali. Collegamenti con ospiti delle varie formazioni politiche alla luce degli exit pool e dei primi risultati reali. Un primo commento a caldo di queste elezioni politiche che per la prima volta eleggono solo 600 parlamentari rispetto ai 935 delle passate edizioni.

Chi vincerà? Chi si dichiarerà soddisfatto? Chi ammetterà la sconfitta?. Tutto questo e molto altro ai nostri microfoni per commentare un passaggio della nostra storia. Non mancate. Diretta dalle ore 23 di domenica 25 settembre fino alle ore 2. E poi domani da mezzogiorno in poi per i risultati definitivi.