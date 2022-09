Politiche 2022, frena l’affluenza dopo un buon avvio: il Biellese si assesta sul 55 %

Proseguono le votazioni nel Biellese per le elezioni politiche 2022 ma si assiste ad una brusca frenata rispetto al mattino. Alle 19, sono stati pubblicati i nuovi dati sull’affluenza: il Biellese è al 2° posto a livello regionale con il 55,20 per cento, dietro Novara (55,36%).

Inoltre, il 54,55 per cento si è recato alle urne nella città di Biella. I numeri però sono inferiori rispetto a 4 anni fa (61,87%). Dati alti a Gifflenga con il 67,86 per cento degli aventi diritto; bassi, invece, a Villanova Biellese con il 44,81 per cento. C’è tempo fino alle 23 di stasera per esprimere il proprio voto.