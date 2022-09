Quando ci si informa su i servizi che offrono le ditte di traslochi e trasporti la prima cosa da fare siccome ce ne stanno tante e verificare che siano delle imprese che agiscono in maniera legale e quindi che abbiano un’iscrizione all'albo degli autotrasportatori e sia valido per il territorio italiano stiamo parlando naturalmente di un trasloco nazionale e poi avere la certezza che abbiano la registrazione presso la Camera di Commercio e la partita IVA e insomma in poche parole per evitare di affidarsi a delle aziende che non agiscono in maniera legale e che potrebbero portarci un sacco di problemi

Ad esempio queste aziende che agiscono a nero magari non hanno nemmeno una copertura assicurativa per il valore delle merci che è molto importante perché tranquillizza i clienti che stanno benissimo che se anche durante il trasloco per qualsiasi motivo perché magari qualcuno in macchina li tampona e gli oggetti dovessero avere dei danni praticamente e c'è un assicurazione che paga

Tra l'altro se andassimo ad informarci alla Camera di Commercio italiana e ci renderemo conto che la stessa ha pubblicato un contratto sui tipi di servizi di traslochi e di arredi per tutelare il consumatore aziende ed è un modello che devono curare personalmente le aziende di traslochi, e dovranno per esempio occuparsi di studiare bene il luogo dove andranno a caricare gli oggetti e anche ìl luogo dove andranno a scaricarli

Ma questa è solo una delle cose da prendere in considerazione per quanto riguarda questo contratto perché per esempio bisogna pianificare i servizi in tutti i dettagli soprattutto quando si parla di grande città dove ci possono essere delle problematiche logistiche perché magari c'è caos

E in ogni caso questo tipo di contratto comprende tutte le fasi del trasloco quando è necessario e si parlasse di trasloco internazionale le operazioni doganali, ma anche la preparazione di arredi ed effetti personali e anche la consegna e l'eventuale sotto nel deposito e questo solo per fare degli esempi perché poi potremmo anche aggiungere un sopralluogo tecnico che è fondamentale prima di poter organizzare il tutto

Non è sempre facile scegliere l'azienda di traslochi che fa al caso nostro

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte poi la sfida sarà trovare un'azienda che fa al caso nostro e se abbiamo poco tempo veramente sarà più complesso e dovremmo sbrigarci

Diciamo che è un bigliettino di visita di un'azienda che per esempio si offre di fare un sopralluogo così di poter valutare di persona i beni che ci sono da trasportare anche le condizioni di accessibilità la casa nel senso che se viviamo in un condominio un conto è se viviamo in un posto isolato dove c'è più spazio e un altro

Chiaramente quando scegliamo un'azienda una delle prime cose che dobbiamo valutare anche per non far perdere tempo a nessuno e il budget che abbiamo a disposizione così come dobbiamo andare a guardare le recensioni su internet per capire se abbiamo davanti un'azienda con una certa esperienza in quel settore