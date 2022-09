Pulizia reti fognarie

Come facciamo ad essere sicuri che stiamo gestendo in maniera corretta la fognatura di casa nostra?

Periodicamente sarebbe bene controllare le fognature e effettuare una pulizia reti fognari e di casa grazie a un intervento di professionisti quali gli specialisti degli spurghi. Si tratta di professionisti iscritti all’albo dei gestori ambientali e dunque perfettamente competenti per questo tipo di lavoro e in grado di svolgerlo in breve tempo ma, allo stesso modo, garantendo degli ottimi risultati rispetto alle performance volte.

È sempre consigliabile agire prendendo delle iniziative da questo punto di vista se non sappiamo esattamente cosa stiamo facendo perché rischieremmo di andare a peggiorare una situazione o addirittura a metterci un po’ in pericolo. E infatti nemmeno gli addetti agli spurghi entrano direttamente in un pozzo nero, per dire ma ci infilano delle videocamere specifiche per le videoispezioni.

E queste videocamere sono flessibili ma nonostante siano incredibilmente piccole riescono a mandare un’immagine molto nitida di quello che avviene all’interno delle conduttura e che può dare agli operatori un’idea dell’effettivo stato delle cose.

Le fognature sono fatte anche di curve, ma queste videocamere riescono ad aggirare il problema perché sono flessibili e possono essere telecomandate e questo è molto importante perché si può risparmiare tutte quelle spese che servirebbero a rompere il terreno e effettivamente poi questo comporterebbe dei costi notevoli. Almeno dal punto di vista della gestione successiva all’intervento. Infatti, una volta che poi andiamo a trovare qual è la problematica specifica all’interno delle fognature, chissà quando e chissà quanta percorrenza dobbiamo fare, ci sarebbe da ricostruire il manto stradale.





Il refill fognario e la sua utilità





Effettivamente è importante pensare di andare a effettuare un Refill fognario se si dovesse scoprire che all’interno delle fognature ci sono dei problemi come ad esempio delle lesioni o delle ostruzioni che hanno causato una degradazione dei materiali che vanno a costituire le pareti delle fognature stesse.

Le fognature hanno la caratteristica di essere particolarmente resistenti ma anche da diversi anni che fungono offrendo un certo servizio e le acque reflue che devono andare a contenere hanno un ph particolarmente acido cosa che è facile che vada a corrodere l’intorno.

Se attraverso la video ispezione si dovesse scoprire che queste fognature non rispondono correttamente alle esigenze perché magari ci sono delle lesioni che possono solamente andare ad amplificarsi e a far uscire le acque reflue verso l’esterno, nel terreno, allora quello che dovremmo fare è andare a rimarginare queste lesioni dall’interno per così dire.

E per ottenere questo risultato l’unica soluzione è proprio quella di utilizzare il Refill delle fogne, ovvero una ricostruzione sistematica dall’interno utilizzando dei materiali impermeabili che possono occludere eventuali fratture. Ogni intervento ha un costo specifico e non è possibile saperlo in anticipo fino a che non c’è una diagnosi precisa della situazione. Ma non si può nemmeno passare sopra a un eventuale fuoriuscita di materiale potenzialmente inquinante che potrebbe causare anche un disastro ambientale qualora per me o se il terreno e andasse a generare degli scompensi come delle frane.