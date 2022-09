Sei finalmente abbiamo messo da parte il budget necessario per rifare la stanza da bagno, e ora di cominciare e scegliere una ditta affidabile che opera da tanti anni all’interno di questo campo e può darci molte soddisfazioni a riguardo. Infatti può occuparsi, ad esempio, della messa in opera bagno di materiale sanitario come ad esempio nuovi vasi con cassetta, nuovi bidet, ma anche nuovi lavandini che non devono essere solo ed esclusivamente di ceramica se ci piace essere originali e dunque dirottarci verso materiali nuovi. Per riuscire a portare a termine una ristrutturazione completa del bagno ci sono diversi passaggi: il primo passaggio riguarda la demolizione del bagno che si può effettuare andando a eliminare tutto quello che contiene, per poi tirare giù i muri che si vogliono eliminare se ce ne sono, per poi rifare l’impianto idraulico che deve essere sostituito con un impianto nuovo. L’impianto idraulico è molto importante che venga rimaneggiato, dal momento che spesso rimane in sede per decenni prima che si possa fare un intervento di questo tipo e oltretutto senza rifare l’impianto è un po’ difficile parlare di ristrutturazione, ma si può parlare solo di esclusivamente di sostituzione dei sanitari e questo è molto importante anche ai fini di detrazione fiscale. Dopodiché ci sarà una seconda fase dei lavori che è quello del rifacimento dell’impianto elettrico, altrettanto importante perché quando sono stati costruiti gli edifici sono stati dotati di poche prese elettriche, rispetto all’attuale utilizzo che ne facciamo.

Il rinnovamento degli impianti e le fasi finali della ristrutturazione

L’impianto elettrico, viene rifatto contemporaneamente all’impianto idraulico, che è molto importante perché se ci sono delle perdite di acqua tutto il lavoro successivo verrà rovinato, compreso la pavimentazione e rifacimento della muratura. In alcuni casi è possibile richiedere il cambio del posizionamento dei sanitari nuovi, ciò non è detto che rifacendo l’impianto se debbano lasciare nella stessa posizione, se ne può anche aggiungere più di uno. Il terzo passaggio della ristrutturazione del bagno riguarda il livellamento del pavimento, che viene eseguito da un muratore professionista che deve andare a gettare il massetto, utile per poi andare a posare tutti i rivestimenti del caso.

Quindi parliamo di una pavimentazione che deve essere scelta di una buona qualità, a seconda un po’ del nostro gradimento, di quello che ci piacerebbe fare anche a livello di gestione che poi che dovrà esserci del pavimento, durante le pulizie. Lo stesso discorso avviene per quanto riguarda le piastrelle che vengono incollate alle pareti che di solito bagno perché aiutano molto a parare gli schizzi.

Ricordiamoci che il problema principale di un bagno deriva dal fatto che c’è molta acqua che circola continuamente, molto vapore acqueo che potrebbe portare umidità e dunque muffa e che deve essere respinto da materiali corretti e idrorepellenti. Solo alla fine si vanno a posizionare i sanitari che abbiamo scelto, magari dei modelli che consentono un risparmio idrico, che magari occupino meno spazio e dunque lasciano la possibilità di circolare meglio all’interno del bagno.