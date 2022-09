Mezzana: La storia prende vita alla Festa Celtica FOTO e VIDEO

Purtroppo il maltempo di questo week end è andato a scapito dell'affluenza, ma per chi è arrivato nell'area del Laghetto dove gli spazi dei clan, dei gruppi storici e degli espositori, ha potuto conoscere da vicino un pezzo di storia lontana nel tempo da noi ma che affonda le radici nella storia dei popoli nostri antichi antenati.

Nulla è lasciata al caso: abiti, usi, mestieri sono tutti frutto di ricerca, di studio e di passione per la cultura di quelle antiche civiltà. E' stato appassionante vedere e capire con quali tecniche si forgiavano armi, monete o come si utilizzavano lana, cuoio e prodotti naturali per confezionare gli abiti dell'epoca. C'era aria di storia per chi ha girato tra gli spazi della festa, c'era sentore di una vita dura ma semplice che noi non conosciamo, e si percepiva ancor di più l'entusiasmo dello stare insieme e condividere sapere, cultura e anche sano divertimento.

Insomma una festa che rende viva la storia e stimola la fantasia catapultandoci anche in quel mondo fantasy che conosciamo solo attraverso libri, film e che per un po' ci distoglie dalla quotidianità.