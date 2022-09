Investimenti online: occhi puntati su criptovalute, titoli tech e materie prime

Nello scenario economico attuale dedicarsi esclusivamente al risparmio e non individuare delle opportunità di investimento per il proprio capitale è una scelta vantaggiosa. In un periodo caratterizzato da un significativo aumento dell’inflazione, i risparmiatori sono destinati ad andare incontro a una riduzione del loro potere d’acquisto se non decidono di investire almeno parte del patrimonio accumulato.

Grazie alle piattaforme dedicate agli investimenti online al giorno d’oggi è più semplice muoversi sui mercati finanziari. Sebbene lo scopo di tutte le operazioni finanziarie sia ottenere un profitto e nonostante le piattaforme digitali abbiano semplificato gli strumenti per operare sui mercati, investire online non garantisce un guadagno.

Per diventare traders professionisti è importante formarsi ed informarsi sulle principali news dei settori economici. Un sito di riferimento in tal senso è tradingonline.top , portale dedicato agli investimenti digitali che mette a disposizione guide, contenuti e approfondimenti per imparare a fare trading e per migliorare le proprie strategie.

Investire online: su quali assets puntare?





Per investire con successo online è necessario innanzitutto capire quali potrebbero essere gli assets più promettenti. Secondo gli analisti gli investitori dovrebbero dedicare del tempo allo studio delle criptovalute, dei titoli del comparto tech e delle materie prime. Creando una strategia di investimento che preveda operazioni con queste tre categorie di assets si potrebbero ottenere dei profitti anche in un periodo caratterizzato da crisi economica.

Criptovalute





Una prima categoria di assets da prendere in esame per la propria strategia di investimento è quella rappresentata dalle criptomonete. Si tratta di monete virtuali che sono scambiate sui mercati con tutte le principali valute fiat. La compravendita di criptovalute può essere effettuata su exchange specializzati (a titolo d’esempio si possono citare Binance e Crypto.com), ma anche sulle principali piattaforme di trading non dedicate esclusivamente a questi assets.

Sono molti i progetti del mondo cripto che stanno attirando la curiosità degli investitori. Chi decide di investire sulle criptovalute deve essere consapevole però non solo dei profitti potenziali elevati, ma anche della volatilità elevata che caratterizza questi strumenti finanziari. Ciò significa che le operazioni su Bitcoin e altcoins devono essere effettuate con cautela e che solo una parte del patrimonio dovrebbe essere dedicata a questi assets.

Titoli tech





Gli investitori interessati a operare con le azioni potrebbero prendere in esame invece il settore tech. Le aziende tecnologiche negli scorsi anni hanno dimostrato di poter essere di grande utilità per la società e hanno visto infatti un significativo aumento del valore delle loro azioni. Negli ultimi mesi alcune aziende tech hanno vissuto un periodo di crisi e hanno perso complessivamente capitalizzazione di mercato: analizzando dettagliatamente le potenzialità a lungo termine e valutando la riduzione del valore attuale delle azioni è possibile individuare delle opportunità di acquisto di azioni a prezzo scontato.

Materie prime





Un’altra categoria di assets che potrebbero consentire al portafoglio di raggiungere delle performance positive è rappresentata dalle materie prime. Da sempre le materie prime sono considerate una possibile copertura contro l’inflazione, motivo per cui storicamente si registra un aumento dei volumi di investimento su questi assets nei periodi caratterizzati da incremento dell’inflazione.

Per l’investimento in materie prime si può decidere di acquistare fisicamente questi assets, o in alternativa di operare in maniera più veloce utilizzando degli appositi strumenti finanziari. La maggior parte degli investitori sfrutta i Contracts For Difference (CFD), dei contratti che replicano il prezzo della materia prima a cui sono legati e che possono essere comprati e venduti in pochi istanti sulla piattaforma di investimento. Con i CFD si riducono i costi complessivi, si ha la possibilità di investire anche su materie prime difficilmente reperibili e si ottimizza la gestione del portafoglio.