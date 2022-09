Torna CinemAutismo Biella 2022, ecco gli appuntamenti in agenda

Torna CinemAutismo Biella 2022, ottava edizione della rassegna cinematografica dedicata all'autismo. Al cinema Verdi di Candelo, due appuntamenti gratuiti a cura di ANGSA Biella, Domus Laetitiae e Associazione Museo del Cinema, realizzati con il sostegno del centro territoriale del volontariato di Biella: lunedì 26 settembre, alle 20.30: THE DRUMMER AND THE KEEPER, di Nick Kelly (2017); sabato 1 ottobre, ore 15.30: TRASH, LA LEGGENDA DELLA PIRAMIDE MAGICA, di Luca Della Grotta e Francesco Dafano (2020) - film di animazione per i più piccoli che verrà proiettato in modalità Autism Friendly con volume più basso, luci soffuse e possibilità di muoversi durante la proiezione. Per info e prenotazioni: www.cinemaverdi.com