Ponderano, torna Autunno a Teatro con la Pro Loco

Arriva l’autunno e la Pro Loco di Ponderano riparte dopo la pausa estiva come negli ultimi anni con un calendario particolarmente impegnativo, che la porterà fino alle vigilie delle feste natalizie: infatti dall’8 ottobre inizierà la tredicesima rassegna teatrale dialettale ”Autunno a teatro” , che da più di 10 anni riempie i sabati sera di molti appassionati. La prima compagnia a salire sul palco l’8 ottobre alle 21 presso il centro sociale, sarà “Il siparietto di San Matteo “ , di Moncalieri.

Con la commedia “L’hai falo per amor”. Sabato 22 ottobre, a divertirci ci saranno “i volti Anonimi” , compagnia delle più premiate in regione, che lo scorso anno ha conquistato tutti con il suo spettacolo di cabaret . Porteranno in scena : Ulisse Saturno farmacista notturno. A chiudere la rassegna I Nuovi Camminanti , con la commedia “Il Castello” ispirata “A l’è prope an bel casin”, compagnia di casa che il 29 sarà protagonista e con cui la bella collaborazione continua nonostante le limitazioni degli ultimi anni.

Per chi fosse interessato ,vi è anche la possibilità di prenotare tutto il pacchetto dei tre appuntamenti telefonando in segreteria al 3288534646. In seguito vi saranno altri due appuntamenti, stavolta culinari, e dedicati al progetto Una goccia per un Sorriso, raccolta fondi dedita all’acquisto di strumenti per il reparto pediatrico : il 14 novembre con la classica cena della Bagna cauda e il 4 dicembre con la Cena degli auguri , a chiudere un altro anno di duro lavoro per i volontari.