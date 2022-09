Omicidio nel Canavese, fermate altre due persone

Altre due persone finiscono nei guai per l'omicidio di Ara Fatmir, il cui cadavere era stato ritrovato lo scorso 3 settembre nei campi del Canavese. Si tratta di due italiani: un uomo di 30 anni, disoccupato e incensurato e di una donna italiana di 44 anni, anche lei disoccupata e incensurata, I due indagati sono stati sentiti a lungo dai carabinieri nella giornata di venerdì e quindi sono stati portati negli uffici della Procura di Ivrea dal pubblico ministero Elena Parato per proseguire con gli interrogatori durante la notte e il giorno successivo. L'accusa, nei loro confronti, è di concorso in omicidio premeditato. Si attende nei prossimi giorni l'udienza di convalida per i due nuovi provvedimenti di fermo, mentre le indagini proseguono per chiarire ulteriori aspetti della vicenda.