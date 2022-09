Incidente sul lavoro a Verbania, uomo precipita per 10 metri (foto di repertorio)

Un uomo è precipitato nel vuoto mentre stava lavorando. Un uomo sulla trentina è caduto per una decina di metri, soccorso sul posto è stato stabilizzato e poi trasferito in elicottero al Maggiore di Novara. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica e sulle condizioni della vittima di questo nuovo infortunio sul lavoro.