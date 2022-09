Dal Nord Ovest - A fuoco un trattore, allarme in piena notte

Intervento dei vigili del fuoco di Novara intorno alle 23 di ieri sera in corso Vercelli per incendio a un trattore.Il mezzo ha preso fuoco nei pressi di un capannone di un’azienda agricola per cause da accertare. Intervento consistito nello spegnimento e messa in sicurezza dello scenario, anche a salvaguardia degli animali presenti nel capannone stesso.